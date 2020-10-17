Телевизоры Samsung продаются со скидками до 50%

В акции участвуют более 60 моделей телевизоров. Так, за 34 990 рублей вместо прежних 44 990 рублей можно ухватить 43-дюймовый 4K Ultra HD телевизор Samsung UE43RU7410U.

А за 64 990 рублей предлагается приобрести 55-дюймовую 4K Ultra HD модель Samsung QE55Q77RAU. Отметим, что обычная стоимость этого телевизора составляет 104 990 рублей.

В то же время, 65-дюймовый телевизор Samsung UE65RU7200U можно купить за 54 990 рублей. Отметим, что в обычное время его продают за 80 990 рублей.

Ознакомиться с полным списком телевизоров, доступных со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке. Акция продлится до 2 ноября.