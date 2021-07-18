Телевизоры Samsung распродают со скидками до 50%

Сэкономить 11 тысяч можно на покупке 43-дюймового телевизора Crystal UHD 4K Smart TV TU7002 Series 7. Напомним, что в обычное время его продавали за 40 990 рублей, тогда как сейчас он доступен за 29 990.

На 30 тысяч дешевле можно купить 55-дюймовый QLED The Serif TV — его продают за 84 890 рублей вместо исходных 114 990. На 36 тысяч упала цена на 55-дюймовый QLED The Serif TV 2020, тогда как со скидкой в 35 тысяч предлагается UHD 4K Smart TV AU7500 Series 7.

49-дюймовый QLED The Serif TV 2020, в свою очередь, доступен со скидкой в 41 тысячу рублей. Ознакомиться со всеми телевизорами и саунбарами, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.