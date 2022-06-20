Телевизоры Samsung в тестах показывают картинку лучше, чем в жизни

Сразу два источника — YouTube-канала HDTVTest https://youtu.be/rhto9MmiExE и сайт FlatpanelsHD — провели независимые исследования, которые показали, что алгоритмы компании могут выявлять тестовые изображения и выдавать куда более чёткую картинку, чем в повседневной жизни.

При этом измерения проводились на двух моделях телевизоров Samsung — S95B QD OLED и QN95B QLED.

Сообщается, что принцип выявления бенчмарков был достаточно прост. Всё дело в том, что преимущественно тесты телевизоров проводятся в окне, которое занимает 10% от их общей площади экрана.

В итоге Samsung создала алгоритм, который определяют размер окна и повышает характеристики изображения до максимально возможных в том случае, если «понимают», что прямо сейчас на девайсе запущен бенчмарк.

Отметим, что представители корейской компании прокомментировали исследование. Они заявили, что корпорация не использует подобные алгоритмы, но подтвердили, что участвовавшие в тестировании телевизоры «местами выдают картинку некорректно».