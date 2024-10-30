Телевизоры серии BMW доступны в России

Модели SXF9850 оснащены системой освещения BMW Ambient Lighting, которая служит индикатором управления и воспроизводит характерную подсветку автомобилей BMW. Важной особенностью является поддержка технологии Dolby Atmos, обеспечивающая объемный и чистый звук.

Регулируемое металлическое основание позволяет поворачивать телевизор, а 3D-тиснение на задней панели скрывает усилитель мощностью 20 Вт. С технической стороны, телевизоры оснащены современными аппаратными решениями, включая поддержку MEMS, VRR и Freesync Premium, а также экран с частотой 120 Гц.