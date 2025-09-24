Теперь с телевизором можно поговорить: Google выпустила ИИ Gemini на Google TV

Если раньше Google Assistant выполнял команды и помогал искать фильмы или управлять устройствами, то теперь пользователи смогут вести полноценные диалоги с телевизором.

Gemini позволяет находить контент под настроение, обсуждать с семьей, что посмотреть, или уточнять детали о сериалах. Например, можно спросить: «Что было в прошлом сезоне Outlander?» или «Найди что-нибудь, что понравится мне и моей жене».

Также ИИ умеет рекомендовать шоу по описанию, даже если вы забыли название, и показывать отзывы. Кроме развлечений, Gemini открывает доступ к обучению и подсказкам прямо на большом экране.