Опубликовано 24 сентября 2025, 07:43
1 мин.

Теперь с телевизором можно поговорить: Google выпустила ИИ Gemini на Google TV

Google представила новую функцию для умных телевизоров — Gemini на базе ИИ.
© Google

Если раньше Google Assistant выполнял команды и помогал искать фильмы или управлять устройствами, то теперь пользователи смогут вести полноценные диалоги с телевизором.

Gemini позволяет находить контент под настроение, обсуждать с семьей, что посмотреть, или уточнять детали о сериалах. Например, можно спросить: «Что было в прошлом сезоне Outlander?» или «Найди что-нибудь, что понравится мне и моей жене».

Также ИИ умеет рекомендовать шоу по описанию, даже если вы забыли название, и показывать отзывы. Кроме развлечений, Gemini открывает доступ к обучению и подсказкам прямо на большом экране.

© Google

С его помощью можно объяснить ребёнку школьный проект, найти рецепты для ужина или освоить новые навыки — с поддержкой роликов на YouTube.

Функция уже доступна на серии TCL QM9K, а к концу 2025 года появится на устройствах Google TV Streamer, Walmart onn. 4K Pro, Hisense U7/U8/UX и новых моделях TCL.

Источник:Google
Автор:Булат Кармак
