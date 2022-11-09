Триколор выпустил сразу четыре модели собственных телевизоров

Телевизоры доступны в четырёх версиях, отличающихся диагональю экрана. Устройства можно приобрести с диагональю 32, 43, 50 и 55 дюймов. Во всех моделях, кроме 32-дюймовых, видео и передачи можно смотреть в формате сверхвысокой чёткости Ultra HD. Телевизор с самым маленьким экраном имеет разрешение HD.

Работают телевизоры «Триколор» на базе Android 11, получили оперативную память объёмом 1,5 ГБ и встроенную — 8 ГБ.

Телевизоры работают в сетях спутникового, кабельного и эфирного телевидения. Также устройства получили двухдиапазонный Wi-Fi, разъёмы HDMI и USB, слот CI для CAM-модуля.

По умолчанию в этих телевизорах установлено приложение «Триколор Кино и ТВ», с помощью которого при наличии активной подписки клиенту оператора доступны более 200 каналов, 30 тысяч фильмов и сериалов. Кроме того, устройство оснащено сервисом «Управляй эфиром», включающим в себя функции паузы и перемотки, архив передач до 7 дней.