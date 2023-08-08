ТВ Станции: Яндекс выпустил флагманские умные телевизоры с Алисой

Эти устройства не просто телевизоры, они объединяют в себе функции смарт-ТВ и умной колонки с Алисой. Пользователи могут наслаждаться качественным изображением в формате Ultra-HD (4К) и миллиардом цветовых оттенков.

ТВ Станция доступна в двух размерах: 43 и 50 дюймов, а ТВ Станция Про предлагается в диагоналях 55 и 65 дюймов.

Особенностью новинок является голосовое управление без пульта. Теперь, чтобы переключить канал или уровень громкости, достаточно просто обратиться к Алисе.