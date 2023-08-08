ТВ Станции: Яндекс выпустил флагманские умные телевизоры с Алисой

ТВ Станции: Яндекс выпустил флагманские умные телевизоры с АлисойПо достаточно приятной цене
Яндекс вновь порадовал своих поклонников, представив новую линейку умных телевизоров — ТВ Станцию и ТВ Станцию Про.
Эти устройства не просто телевизоры, они объединяют в себе функции смарт-ТВ и умной колонки с Алисой. Пользователи могут наслаждаться качественным изображением в формате Ultra-HD (4К) и миллиардом цветовых оттенков.
ТВ Станция доступна в двух размерах: 43 и 50 дюймов, а ТВ Станция Про предлагается в диагоналях 55 и 65 дюймов.
Особенностью новинок является голосовое управление без пульта. Теперь, чтобы переключить канал или уровень громкости, достаточно просто обратиться к Алисе.
Сергей Мельник, руководитель Алисы и умных устройств компании, поделился своим видением будущего: «Полноценное голосовое управление станет стандартом для современных телевизоров. Это новый уровень комфорта, когда пульт дистанционного управления становится необязательным».
Телевизоры уже доступны для предзаказа. Так, модель ТВ Станция с диагональю 43 дюйма оценена в 44 990 рублей, а 50-дюймовая версия обойдется в 49 990 рублей.
ТВ Станция Про с диагоналями 55 и 65 дюймов предлагается по цене 74 990 и 99 990 рублей соответственно.