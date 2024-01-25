У Hisense появились 65- и 75-дюймовые модели телевизоров с ценой от 108 тыс рублей

Новинки могут похвастаться достойными характеристиками, включая поддержку 4К-разрешения, частоту обновления 144 Гц и яркость в 1800 нит, что обеспечивает высокую контрастность и яркость изображения.

Особое внимание было уделено технологии подсветки, включающей 1056 зон Mini LED, что позволяет добиться еще более качественного отображения картинки.

Кроме того, новые телевизоры оснащены 2.1.2 канальной акустической системой суммарной мощностью 77 Вт, что гарантирует качественное звучание.

За производительность устройств отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT9653, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего накопителя. Это обеспечивает плавную работу и быстрый доступ к мультимедийному контенту.

Цены на эти новинки более-мене приемлимая: модель с 65-дюймовым экраном предлагается за 108 000 рублей, а 75-дюймовая версия стоит 135 000 рублей.