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Телевизоры
Опубликовано 23 апреля 2024, 23:46
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У Twitter появится приложение для телевизоров

Но без конкретной даты выхода
X (Twitter бывший) объявила о создании приложения для смарт-телевизоров под названием X TV, предлагающего потоковое видео. Однако точная дата запуска не была уточнена. По словам генерального директора Линды Якарино, приложение обещает «реальный» контент и широкую доступность. Однако, кроме этого, подробностей о приложении пока мало.
У Twitter появится приложение для телевизоров
© Bastian Riccardi

Известно лишь, что X TV хочет стать «вашим спутником для качественного и захватывающего развлечения на большом экране». Компания обещает использование искусственного интеллекта и беззаботное привязывание контента с мобильного устройства к телевизору.

X славится своими неопределенными обещаниями и не всегда выполняет то, что обещает. Многие предыдущие обещания компании так и остались невыполненными или были реализованы лишь частично. Поэтому, ожидания от X TV вызывают сомнения.

Все, что мы знаем о X, это то, что это компания, которая любит раздавать обещания, но не всегда их выполняет. Поэтому, будет ли приложение X TV действительно запущено и будет ли оно работать, остается загадкой. Судя по предыдущим опытам, есть все основания быть скептическими.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
Теги:
#TWITTER
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#телевизор
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#Илон Маск