У Twitter появится приложение для телевизоров

Известно лишь, что X TV хочет стать «вашим спутником для качественного и захватывающего развлечения на большом экране». Компания обещает использование искусственного интеллекта и беззаботное привязывание контента с мобильного устройства к телевизору.

X славится своими неопределенными обещаниями и не всегда выполняет то, что обещает. Многие предыдущие обещания компании так и остались невыполненными или были реализованы лишь частично. Поэтому, ожидания от X TV вызывают сомнения.

Все, что мы знаем о X, это то, что это компания, которая любит раздавать обещания, но не всегда их выполняет. Поэтому, будет ли приложение X TV действительно запущено и будет ли оно работать, остается загадкой. Судя по предыдущим опытам, есть все основания быть скептическими.