"Убийца" Xiaomi выпустит собственный 43-дюймовый телевизор

Об этом рассказал на своей странице в социальной сети Twitter рассказал инсайдер Мукул Шарма, который, к слову, является проверенным источником. Согласно данным информатора, китайская компания намерена выйти на новый рынок, выпустив свой первый телевизор. Кроме того, он также рассказал, что “умное” устройство уже успело пройти сертификацию в базе данных индийского регулятора Bureau of Indian Standards. Сообщается, что грядущая новинка получит диагональ в 43 дюйма.

Напомним, что Realme позиционируется “убийцей” Xiaomi, поскольку компания намерена выйти на тот же сегмент рынка, что и китайский гигант. Однако, ко всему прочему, компания старается выпускать более бюджетные устройства, не теряя при этом в качестве.