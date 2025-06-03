Убрать голос из любой музыки: в РФ начали продавать телевизоры Skyworth с AI Karaoke

Главное отличие этих телевизоров — встроенная ИИ-функция караоке. Она способна «заглушать» голос исполнителя в песне, позволяя петь поверх любой композиции. Звук обрабатывается в реальном времени: голос пользователя усиливается и выравнивается, чтобы звучать чище и приятнее. В качестве микрофона используется специальный пульт управления, который идет в комплекте — дополнительное оборудование не требуется.

Функция караоке работает в популярных приложениях, включая RuTube, VK Видео, Кинопоиск и YouTube. Пользователь выбирает трек, нажимает кнопку «караоке» на пульте — и может сразу начать петь, настраивая тембр и тон под себя.

Телевизоры входят в серию Magic Sound TV и оснащены аудиосистемой: встроенный саундбар включает семь динамиков, среди которых сабвуфер, четыре твитера и два полноразмерных динамика. Общая мощность — 50 Вт. Это обеспечивает объемное и насыщенное звучание, подходящее как для просмотра фильмов, так и для исполнения песен.

Обе модели — X85G и Q75G — имеют разрешение 4K и частоту обновления 120 Гц. Антибликовые матовые экраны подходят даже для геймеров. Диагонали — 65 и 75 дюймов.

X85G стал первым Mini LED телевизором Skyworth в России. В его конструкции используется технология Local Dimming и улучшенные светодиоды на сдвоенных чипах. Это позволяет добиться более высокой яркости и четкого изображения, схожего по качеству с OLED-экраном.

Цены начинаются от 84 990 рублей.