"Умный" 70-дюймовый телевизор от Xiaomi упал в цене

Напомним, что на старте продаж телевизор стоил порядка 569 долларов или около 36 589 рублей. Сейчас же, компания объявила, что с 1 декабря “умный” телевизор на китайском рынке можно урвать по еще более выгодной стоимости, а именно за 469 долларов или 30 159 рублей, а это, к слову, на 100 долларов меньше стоимости устройства в начале продаж.

Xiaomi Mi TV 4A оборудован 70-дюймовым жидкокристаллическим с разрешением 4K, с поддержкой расширенного динамического диапазона Ultra HD HDR. Кроме того, он оснащен достаточно узкими рамками и тонким корпусом. Телевизор имеет поддержку фирменного голосового ассистента XiaoAI, с помощью которого можно им управлять, ограничиваясь голосовыми командами.