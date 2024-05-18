В Android 14 для телевизоров появится режим «картинка в картинке», как на YouTube

По неясным причинам Google не стала тратить время на разработку Android TV 13, а сразу выпустила 14-е поколение. В настоящее время это ещё бета-версия.

В ОС представлены три новых режима энергосбережения. Пользователь сможет актировать «Оптимизированный» режим — с быстрым выходом из режима ожидания, «Режим пониженного энергопотребления», который, как в смартфоне, ограничивает сетевые функции до минимума, «Режим повышенного энергопотребления» — для возможности подключения к сети в спящем режиме.

Однако важной функцией всё-таки является «картинка в картинке». Такая возможность поддерживается с Android TV 7, но разработчики, на которых функция рассчитана в первую очередь, не использовали её для своих приложений. Это объясняется тем, что телевизоры предыдущих поколений «не тянули» эту функцию.

Но главное новшество новой телевизионной ОС, конечно, ИИ Gemini. Виртуальный ассистент будет предлагать пользователю персонализированные описания контента и искать недостающую информацию о фильмах.