В каких случаях телевизор может сломаться без механических повреждений

Калиниченко объяснил, что одними из поломок могут стать ошибки в работе операционной системы телевизора либо ошибки разработчиков программного обеспечения для устройства. Как правило, подобные баги приводят к автоматическому завершению работы, зависанию устройства, в некоторых случаях — к перезагрузке.

Но опаснее, когда смарт-ТВ выключается при перепрошивке из-за отключения электричества. Это принципиальное отличие «умных» телевизоров от обычных, и их самое уязвимое место в программно-аппаратном обеспечении. Это может привести к полной поломке «умного» ТВ.

Но если подобная ситуация произошла при обновлении приложений телевизора, ничего особенного не произойдёт, пользователь отделается «лёгким испугом».