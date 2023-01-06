В каких случаях телевизор может сломаться без механических повреждений

В каких случаях телевизор может сломаться без механических поврежденийИз-за отключения электричества при перепрошивке
Причиной поломки телевизора без механических повреждений может стать отключение электричества при перепрошивке. Заместитель директора анализа защищённости компании Digital Security Иван Калиниченко рассказал, при каких обстоятельствах «умный» телевизор может сломаться без механических повреждений.
Фото: Techradar.com
Калиниченко объяснил, что одними из поломок могут стать ошибки в работе операционной системы телевизора либо ошибки разработчиков программного обеспечения для устройства. Как правило, подобные баги приводят к автоматическому завершению работы, зависанию устройства, в некоторых случаях — к перезагрузке.
Но опаснее, когда смарт-ТВ выключается при перепрошивке из-за отключения электричества. Это принципиальное отличие «умных» телевизоров от обычных, и их самое уязвимое место в программно-аппаратном обеспечении. Это может привести к полной поломке «умного» ТВ.
Но если подобная ситуация произошла при обновлении приложений телевизора, ничего особенного не произойдёт, пользователь отделается «лёгким испугом».
Наиболее вероятная ситуация поломки умного телевизора — его выключение, вызванное пользователем или отключением электричества, при обновлении прошивки. С большой вероятностью это полностью сломает систему ТВ и вам придётся надеяться на наличие специальных средств у сотрудников сервиса для вашей модели устройства.