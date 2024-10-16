В Китае показали первый мире телевизор для караоке

Опубликовано 16 октября 2024, 20:241 мин.
В Китае показали первый мире телевизор для караокеSkyworth анонсировала модель G7E (X85G)
На выставке Canton Fair 2024 в Гуанчжоу компания Skyworth представила уникальный телевизор, интегрированный с функцией караоке на базе искусственного интеллекта (ИИ). Модель G7E (X85G) позволяет пользователям исполнять любимые песни, удаляя голос оригинального исполнителя из видео на YouTube и YouTube Music с помощью технологии AI Vocal Removal.
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Дополнительно, встроенная система улучшения звука обрабатывает голос пользователя, обеспечивая качественное звучание. В России новинка будет поддерживать сервисы Rutube и VK Video. Генеральный директор Skyworth в России Илья Мазуренко отметил, что новинка поступит в продажу в декабре по цене от 69 990 рублей.
Телевизор оборудован Mini LED экраном с разрешением 4K и частотой 120 Гц. Аудиосистема включает сабвуфер мощностью 20 Вт и частотой 45 Гц и четыре акустических твитера.