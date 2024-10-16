В Китае показали первый мире телевизор для караоке

Дополнительно, встроенная система улучшения звука обрабатывает голос пользователя, обеспечивая качественное звучание. В России новинка будет поддерживать сервисы Rutube и VK Video. Генеральный директор Skyworth в России Илья Мазуренко отметил, что новинка поступит в продажу в декабре по цене от 69 990 рублей.

Телевизор оборудован Mini LED экраном с разрешением 4K и частотой 120 Гц. Аудиосистема включает сабвуфер мощностью 20 Вт и частотой 45 Гц и четыре акустических твитера.