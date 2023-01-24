В недорогих телевизорах TCL могут появиться бесплатные телеканалы от Samsung

Сообщается, что корейский производитель намерен распространить свой сервис на другие платформы смарт-телевизоров, включая модели компании TCL. Так, например, в отчёте Янко Роегеттерса в рассылке Lowpass говорится о переговорах о внедрении TV Plus в телевизоры бренда, которые вела Samsung с TCL.

Неясно также, появится ли Samsung TV Plus на Google TV, но разумно предположить, что да. У Samsung уже есть приложение для этой услуги, созданное для мобильных устройств, так что основа, по крайней мере частично, уже заложена.

Отметим, что в докладе аналитика также говорится о том, что нет никаких сроков, когда может произойти это расширение, если оно вообще состоится.