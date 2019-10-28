Телевизоры
Сегодня 15:49
В новых телевизорах LG будет загнутый за края экран
Анонс ожидается в следующем году
На протяжении долгих лет производители телевизоров гонятся за уменьшением рамок дисплея, не решаясь на необычные эксперименты. Однако новые патенты LG дают понять, что именно эта компания может перевернуть рынок телевизоров.
Так, представители LG зарегистрировали сразу шесть патентов, которые были опубликованы Всемирным бюро интеллектуальной собственности. Отмечается, что в каждом патенте находится информация о телевизорах с изогнутыми экранами. Известно, что в нескольких патентах идет речь о сгибании телевизора в области боковых частей, а в остальных сгибание устройства предусмотрено сверху.
Напомним, что на знаменитой технологической выставке CES 2019, которая состоялась в начале текущего года, LG продемонстрировала первый OLED-телевизор, сворачивающийся в рулон. Предполагается, что уже в рамках все той же выставки CES 2020, компания вновь нас удивит, показав новый телевизор с экраном-водопадом.
Самое читаемое