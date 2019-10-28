В новых телевизорах LG будет загнутый за края экран

Так, представители LG зарегистрировали сразу шесть патентов, которые были опубликованы Всемирным бюро интеллектуальной собственности. Отмечается, что в каждом патенте находится информация о телевизорах с изогнутыми экранами. Известно, что в нескольких патентах идет речь о сгибании телевизора в области боковых частей, а в остальных сгибание устройства предусмотрено сверху.