В почти безрамочные телевизоры от Xiaomi добавили видеозвонки

Речь об оснащении телевизоров возможностью совершать видеозвонки. Об этом стало известно благодаря новой публикации Xiaomi. Так, представители компании разметили 20-секундный ролик в социальной сети Weibo, в котором молодой человек демонстрирует как именно работает данная функция. С помощью телевизора он смог довольно быстро совершить звонок на смартфон. Отметим, что во время звонка не наблюдается сбоев, что говорит о хорошей стабильности соединения.

Напомним, что модификация Xiaomi Mi TV 5 на 55 дюймов доступна на китайском рынке по стоимости 425 долларов, тогда как 65-дюймовая модель стоит порядка 570 долларов. Ожидается, что все обновления станут доступны уже в ближайшее время.