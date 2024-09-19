В QLED-телевизорах TCL не нашли следов «квантовых точек»

QLED-технология рекламируется как обеспечивающая улучшенную цветопередачу и высокое качество изображения, что делает эту новость весьма неожиданной.

Анализ был проведен по заказу компании Hansol Chemical, специализирующейся на материалах для дисплеев.

Тестирование моделей TCL, включая C755, C655 и C655 Pro, проводили международные агентства SGS и Intertek. В ходе исследования выяснилось, что в телевизорах отсутствуют следы индия и кадмия, которые необходимы для работы квантовых точек.

TCL в ответ заявила, что использует QD-пленки от разных поставщиков и настаивает на том, что кадмий присутствует в процессе производства.

Компания также представила свой анализ, подтверждающий наличие квантовых точек. Однако, разница в методах тестирования вызывает сомнения: Hansol исследовал готовые телевизоры, тогда как TCL проверяла только используемые пленки.