Телевизоры
Опубликовано 19 сентября 2024, 08:04
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В QLED-телевизорах TCL не нашли следов «квантовых точек»

Компания уже ответила на данный выпад
Крупнейший китайский производитель телевизоров TCL оказался в центре скандала после того, как независимое тестирование показало отсутствие «квантовых точек» в некоторых моделях QLED-телевизоров.
В QLED-телевизорах TCL не нашли следов «квантовых точек»
© Gizmochina

QLED-технология рекламируется как обеспечивающая улучшенную цветопередачу и высокое качество изображения, что делает эту новость весьма неожиданной.

Анализ был проведен по заказу компании Hansol Chemical, специализирующейся на материалах для дисплеев.

Тестирование моделей TCL, включая C755, C655 и C655 Pro, проводили международные агентства SGS и Intertek. В ходе исследования выяснилось, что в телевизорах отсутствуют следы индия и кадмия, которые необходимы для работы квантовых точек.

TCL в ответ заявила, что использует QD-пленки от разных поставщиков и настаивает на том, что кадмий присутствует в процессе производства.

Компания также представила свой анализ, подтверждающий наличие квантовых точек. Однако, разница в методах тестирования вызывает сомнения: Hansol исследовал готовые телевизоры, тогда как TCL проверяла только используемые пленки.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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