В России на федеральном телеканале вместо ток-шоу показали порнофильм

По словам местного жителя, видео непристойного характера транслировалось на протяжении примерно часа. Что интересно, провайдер отказался поверить в факт такой трансляции даже после того, как местные жители начали звонить и жаловаться на появление порно в эфире федерального телеканала.

При этом Александр Чупрынин, являющийся генеральным директором компании “ТелеМаг”, предоставляющей услуги кабельного вещания, поспешил развеять утверждение местного жителя, рассказав, что сбой длился не более 15 минут, а не час, как сообщалось ранее непроверенными источниками. По словам Чупрынина, инцидент произошел в результате невнимательности работника компании, которые подключил к НТВ не тот кабель.