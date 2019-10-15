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В России на федеральном телеканале вместо ток-шоу показали порнофильм
Сбой, по разным данным, длился от 10 до 60 минут
Российское издание “Комсомольская правда” сообщило о том, что в Новомичуринске произошел инцидент: зрители кабельного телевидения могли наблюдать вместо программы “Место встречи” на НТВ настоящий порнофильм.
По словам местного жителя, видео непристойного характера транслировалось на протяжении примерно часа. Что интересно, провайдер отказался поверить в факт такой трансляции даже после того, как местные жители начали звонить и жаловаться на появление порно в эфире федерального телеканала.
При этом Александр Чупрынин, являющийся генеральным директором компании “ТелеМаг”, предоставляющей услуги кабельного вещания, поспешил развеять утверждение местного жителя, рассказав, что сбой длился не более 15 минут, а не час, как сообщалось ранее непроверенными источниками. По словам Чупрынина, инцидент произошел в результате невнимательности работника компании, которые подключил к НТВ не тот кабель.
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