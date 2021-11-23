В России объявили лучшие телевизоры: ни одной модели дешевле 100 тысяч рублей

Главными критериями были качество изображения и звука, энергоэффективность, удобство эксплуатации, возможности подключения и т.д. Лучшими по соотношению этих характеристик оказались телевизоры LG с диагональю более 55“ с матрицей OLED и поддержкой Dolby Vision и HDR. Это премиум-модели с ценами от 170 тысяч рублей.

В ТОП-5 этого рейтинга три места подряд заняли модели:

LG OLED65G1RLA 65“ с OLED-матрицей, цена — 299990 рублей; LG OLED55G1RLA 55“, OLED-матрица, цена — 169999 рублей; LG OLED65C14LB 65“, OLED, 189999 рублей; Samsung QE65QN90AAUXRU, 65“, LCD, 219990 рублей; Samsung QE55QN90AAUXRU, 55“, LCD, 169990 рублей.

Также у «Роскачества» существует общий рейтинг, состоящий из 176 телевизоров. Три OLED-телевизора от LG оказались в пятёрке лидеров общего рейтинга. Таким образом, на сегодняшний день в пятёрку лучших телевизоров входят устройства в высокой ценовой категории средней стоимостью 179 тысяч рублей — от 96 до 300 тысяч рублей.

Отмечается, что телевизоры Sony пока не вошли в рейтинг из-за отставания в качестве от аналогичных моделей LG.