В России создали беспроводной телевизор

Отмечается, что телевизор оснащен поддержкой технологии, способной передавать энергию на расстояние до метра. Помимо прочего разработчики заявляют, что и это не предел - дальность может увеличить посредством настройки размера проводящих катушек.

За беспроводную передачу энергии ответственна внешняя приемная катушка, которую интегрировали в специальный столик под основанием устройства. Благодаря системе мощность передачи достигает 120 Вт, а частота варьируется от 20 до 120 кГц на расстояние до 1,5 м.

Известно, что на представители Reasonance оформили патент на беспроводной телевизор в России, разослав заявки на патенты и в другие страны, в числе которых США, ЕС, Китай, Индия, Канада и Южная Корея.