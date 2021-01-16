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В России создали беспроводной телевизор
Прототип показали в рамках CES 2021
В России создали беспроводной телевизор. В качестве разработчика выступил российский стартап Reasonance, представители которого показали прототип такого телевизора на технологической выставке CES 2021.
Отмечается, что телевизор оснащен поддержкой технологии, способной передавать энергию на расстояние до метра. Помимо прочего разработчики заявляют, что и это не предел - дальность может увеличить посредством настройки размера проводящих катушек.
За беспроводную передачу энергии ответственна внешняя приемная катушка, которую интегрировали в специальный столик под основанием устройства. Благодаря системе мощность передачи достигает 120 Вт, а частота варьируется от 20 до 120 кГц на расстояние до 1,5 м.
Известно, что на представители Reasonance оформили патент на беспроводной телевизор в России, разослав заявки на патенты и в другие страны, в числе которых США, ЕС, Китай, Индия, Канада и Южная Корея.