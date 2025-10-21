В России вырос спрос на телевизоры с 4K и Smart TV

Особым спросом пользуются модели среднего и высокого ценовых сегментов с разрешением 4K и удобными интерфейсами Smart TV. Лидерами по продажам остаются телевизоры под собственными марками ритейлеров и эксклюзивные модели, на которые приходится около 21% рынка. Среди брендовых производителей высокие показатели демонстрируют HAIER, XIAOMI, HISENSE, TCL и Samsung.

Рост популярности наблюдается также у телевизоров с современными операционными системами. Почти половина проданных моделей — 45% — работают на Android/Google TV, доля YaOS увеличилась до 16%, VIDAA — до 8%, а отечественная платформа Салют ТВ удерживает 7%.

Покупатели все чаще выбирают телевизоры с большими диагоналями. Самые популярные — 32-дюймовые модели, но растет интерес к телевизорам 43−55 дюймов, а 65-дюймовые устройства уже занимают около 7% продаж. Большие экраны обеспечивают комфортный просмотр контента и создают эффект присутствия, особенно в гостиных и семейных зонах.