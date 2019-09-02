В Россию приехал телевизор LG с разрешением 8K

Процессор может усилить динамику и детализацию в спортивных передачах, акустику звуковых эффектов. Также телевизор самостоятельно подстраивает яркость экрана в зависимости от освещения комнаты, а звук направляется на зрителя. Встроенная система обработки изображения и масштабирования позволяет с адаптировать входящий контект для экрана с разрешением 8K (7680*4320 пикселей).

Телевизор оснащён подсветкой FALD, которая обеспечивает полноматричное затемнение, позволяющее более точно передавать цвета и оттенки.

LG 75SM99 поддерживает стандарт HDMI 2.1 для просмотра контента с разрешением 8K со скоростью 120 кадров в секунду, а также предлагает высокую скорость передачи кадров 4K (4K HFR), автоматический режим низкой задержки (ALLM), вариативную частоту обновления (VRR) и улучшенный реверсивный звуковой канал (eARC).