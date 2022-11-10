В Россию привезли гигантский 86-дюймовый 120 Гц телевизор Xiaomi

Как можно понять из названия, у девайса впечатляющая диагональ — 86 дюймов. Это практически 2 метра!

Дисплей выполнен по технологии IPS, имеет разрешение 4K и соотношение сторон 16:9. При этом частота обновления экрана телевизора 120 Гц, что будет особенно актуально для владельцев консолей текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

Из прочих технологий, внедрённых в девайс, можно отметить HDR10+, HDR10, HLG и Dolby Vision. Также новинку от Xiaomi оснастили акустической системой мощностью 25 Вт с поддержкой Dolby Atmos, Dolby Digital Plus и DTS HD.

Xiaomi TV Max 86 можно купить уже сейчас в DNS за 99 999 рублей.