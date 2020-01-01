В сеть утекли изображения безрамочного 8К телевизора от Samsung

По словам инсайдеров, новый телевизор будет выпущен под названием Q900T и Q950T. Отметим, что Samsung 8K QLED 2020, вероятно, не является полностью безрамочным, поскольку сложно представить должную жесткость и защиту без рамок. Однако ожидается, что они будут настолько минимальными, что даже с небольшого расстояния покажутся незаметными.