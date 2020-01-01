Телевизоры
Сегодня 14:32
В сеть утекли изображения безрамочного 8К телевизора от Samsung
Его могут представить уже на следующей неделе
На сайте 4KFilme появились первые изображения нового безрамочного 8К телевизора от южнокорейского гиганта Samsung. Ожидается, что устройство будет анонсировано на грядущего технологической выставке CES 2020, которая начнется уже на следующей неделе.
По словам инсайдеров, новый телевизор будет выпущен под названием Q900T и Q950T. Отметим, что Samsung 8K QLED 2020, вероятно, не является полностью безрамочным, поскольку сложно представить должную жесткость и защиту без рамок. Однако ожидается, что они будут настолько минимальными, что даже с небольшого расстояния покажутся незаметными.
На данный момент информация о стоимости грядущей новинки не разглашается. Но можно смело предполагать, что цена Samsung 8K QLED 2020 будет не из доступных.