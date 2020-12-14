В сеть утекли характеристики и цена неанонсированного QLED-телевизора Xiaomi

Новинку оснастят поддержкой стандартов HDR10+, функции Reality Flow, обеспечивающей частоту обновления 120 Гц, а в качестве операционной системы выступит Android TV. Также выяснилось, что потребляемая мощности телевизора достигает 180 Вт. Весить модель будет порядка 14, 2 кг. Помимо прочего на коробке упоминается наличие функции Chromecast и поддержка голосового ассистента Google Assistant. Ранее сетевые источники сообщали о том, что Mi QLED TV будет иметь 4К матрицу и акустику с поддержкой технологии Dolby Audio.