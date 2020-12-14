Телевизоры
Сегодня 15:01
В сеть утекли характеристики и цена неанонсированного QLED-телевизора Xiaomi
Анонс состоится 16 декабря
До официального анонса нового QLED-телевизора Xiaomi осталось всего два дня, однако характеристики и цена новинки стали известны уже сейчас.
Так, в сети появились фотографии коробки грядущего Mi TV Q1, благодаря чему и выяснились его технические особенности и цена. Судя по фото, 55-дюймовая модель будет продаваться за 813 долларов.
Новинку оснастят поддержкой стандартов HDR10+, функции Reality Flow, обеспечивающей частоту обновления 120 Гц, а в качестве операционной системы выступит Android TV. Также выяснилось, что потребляемая мощности телевизора достигает 180 Вт. Весить модель будет порядка 14, 2 кг. Помимо прочего на коробке упоминается наличие функции Chromecast и поддержка голосового ассистента Google Assistant. Ранее сетевые источники сообщали о том, что Mi QLED TV будет иметь 4К матрицу и акустику с поддержкой технологии Dolby Audio.