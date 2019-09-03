В сеть утекли характеристики первого телевизора от OnePlus

Если верить утекшим изображениям, OnePlus TV будет состоять из восьми динамиков общей мощностью 50 Вт, имеющих при этом поддержку технологии объемного звучания Dolby Atmos. Также на изображении написано, что в состав встроенной акустики модели войдут и сабвуферы. Учитывая, что цена на устройство ожидается не самая высокая, то это может означать, что OnePlus TV может оказаться достаточно дешевым устройством на фоне конкурентом со схожим функционалом.
Касательно дисплея телевизора, ничего нового не появилось. Подтвердилась ли информация, ранее являвшаяся слухом — OnePlus TV будет оснащен 55-дюймовым дисплеем с поддержкой HDR-стандарта Dolby Vision. Также, по имеющейся информации, устройство получит QLED-матрицу с разрешением 4K.
Напомним, что анонс первого телевизора от OnePlus ожидается уже в сентябре, правда точная дата начала продаж устройства так и остается неизвестной.