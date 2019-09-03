В сеть утекли характеристики первого телевизора от OnePlus

Касательно дисплея телевизора, ничего нового не появилось. Подтвердилась ли информация, ранее являвшаяся слухом — OnePlus TV будет оснащен 55-дюймовым дисплеем с поддержкой HDR-стандарта Dolby Vision. Также, по имеющейся информации, устройство получит QLED-матрицу с разрешением 4K.

Напомним, что анонс первого телевизора от OnePlus ожидается уже в сентябре, правда точная дата начала продаж устройства так и остается неизвестной.