В сети появились полные характеристики первого телевизора от OnePlus

При производстве телевизора использовалась технология QLED, благодаря которой у производителя получилось реализовать поддержку в телевизоре технологии расширенного динамического диапазона HDR10. Размер дисплея, как было сказано ранее, составит 55 дюймов с разрешением 3840 х 2160 пикселей. Частота обновления экрана OnePlus TV Q1 составит 100 Гц, угол обзора — 178°.
Еще из интересного можно отметить, что первый телевизор от OnePlus получит встроенный плеер Chromecast, позволяющий транслировать контент с компьютеров и мобильных устройств на телевизор, а также предустановленные приложения Netflix и Amazon. Работать все это добро будет под управлением OxygenOS TV основанном на базе Android TV.