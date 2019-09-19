В сети появились полные характеристики первого телевизора от OnePlus

Еще из интересного можно отметить, что первый телевизор от OnePlus получит встроенный плеер Chromecast, позволяющий транслировать контент с компьютеров и мобильных устройств на телевизор, а также предустановленные приложения Netflix и Amazon. Работать все это добро будет под управлением OxygenOS TV основанном на базе Android TV.