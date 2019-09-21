В сети появились технические характеристики 8К-телевизора от Xiaomi

Сообщается, что стандартная версия всей линейки Mi TV Pro оснащена 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней. Более дорогие версии устройств, соответственно, имеют больший объем памяти. Аппаратная платформа телевизоров базируется на новом процессоре Amlogic T972. Также стало известно, что каждый из телевизоров получил четырехъядерный центральный процессор. Ранее известные данные о том, что Mi TV Pro имеет три варианта диагонали экрана - 43, 55 и 65 дюймов подтвердились.

Напомним, что 24 сентября состоится пресс-конференция Xiaomi, в рамках которой компания анонсирует Mi TV Pro.