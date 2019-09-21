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Телевизоры
Сегодня 13:02

В сети появились технические характеристики 8К-телевизора от Xiaomi

Анонс состоится уже 24 сентября
Совсем скоро китайский гигант Xiaomi начнет продажи новой “профессиональной” линейки телевизоров. В связи с этим, компания не перестает подогревать интерес публики к новым устройствам. Так, представители компании опубликовали свежие подробности о телевизорах на официальной странице в сервисе Weibo.

Сообщается, что стандартная версия всей линейки Mi TV Pro оснащена 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней. Более дорогие версии устройств, соответственно, имеют больший объем памяти. Аппаратная платформа телевизоров базируется на новом процессоре Amlogic T972. Также стало известно, что каждый из телевизоров получил четырехъядерный центральный процессор. Ранее известные данные о том, что Mi TV Pro имеет три варианта диагонали экрана - 43, 55 и 65 дюймов подтвердились.

Напомним, что 24 сентября состоится пресс-конференция Xiaomi, в рамках которой компания анонсирует Mi TV Pro.

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