В сети появилось изображение нового 65-дюймового телевизора от Huawei

Инсайдер также сообщил, что умный телевизор китайский гигант презентуют под названием Huawei V65 TV, что дает нам представление о том, что диагональ экрана нового устройства будет составлять 65 дюймов. Ожидается, что новинка будет работать на фирменной операционной системе Huawei - HarmonyOS, как было в предыдущем телевизоре компании Honor Smart Screen.