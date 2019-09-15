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Телевизоры
Сегодня 10:27

В сети появилось изображение нового 65-дюймового телевизора от Huawei

Правда пока только в коробке
В сети появилась очередная утечка от индийского инсайдера Мукула Шарма. На этот раз Мукул опубликовал на своей странице в Twitter несколько изображений грядущего телевизора от Huawei, правда пока только в коробке.

Инсайдер также сообщил, что умный телевизор китайский гигант презентуют под названием Huawei V65 TV, что дает нам представление о том, что диагональ экрана нового устройства будет составлять 65 дюймов. Ожидается, что новинка будет работать на фирменной операционной системе Huawei - HarmonyOS, как было в предыдущем телевизоре компании Honor Smart Screen.

Напомним, что некоторое время назад новые телевизоры Honor и Huawei успешно прошли сертификацию, а значит можно ожидать анонса новых устройств уже 19 сентября, вместе с Huawei Mate 30 Pro.

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