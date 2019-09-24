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Телевизоры
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В сети появилось изображение нового телевизора Huawei со сверхбыстрым экраном

На данный момент дата выхода неизвестна
На прошлой неделе произошел официальный анонс умного телевизора Huawei Vision, но внешний вид оставался устройства загадкой. Но ситуацию исправили инсайдеры, которые опубликовали на сайте Slahleaks изображения, на который можно впервые увидеть новинку компании.

Huawei оснастил экран нового телевизора разрешением в 4K, с поддержкой частоты обновления до 120 Гц. Также телевизор имеет расширенный динамический диапазон, а также выдвижную камеру. В комплекте покупатель получает дистанционный пульт с сенсорной панелью и возможностью зарядки от USB-C. Известно, что умный телевизор работает на процессоре Honghu 818 на базе операционной системы HarmonyOS.

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Ранее поступала информация о том, что телевизор будет иметь диагональ в 65 дюймов. Ожидаемая цена для Китая - порядка 1100 долларов. Информация о дате выхода Huawei Vision не разглашалась.

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