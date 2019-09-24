В сети появилось изображение нового телевизора Huawei со сверхбыстрым экраном

Huawei оснастил экран нового телевизора разрешением в 4K, с поддержкой частоты обновления до 120 Гц. Также телевизор имеет расширенный динамический диапазон, а также выдвижную камеру. В комплекте покупатель получает дистанционный пульт с сенсорной панелью и возможностью зарядки от USB-C. Известно, что умный телевизор работает на процессоре Honghu 818 на базе операционной системы HarmonyOS.