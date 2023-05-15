В США представили 55-дюймовый телевизор, который будут раздавать бесплатно

Хитрость заключается в том, что вместо денег пользователи «оплачивают» устройство просмотром рекламы.

Секрет новинки заключается в двух дисплеях. На основном экране, размер которого составляет 55”, можно смотреть всё то, что вы пожелаете. А вот второй, информационный дисплей, работает как информационный центр — на нём отображаются новости, прогноз погоды, курсы акций и т.д.

Из плюсов системы можно отметить, что реклама никогда не прерывает просмотр на основном экране.