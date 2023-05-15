В США представили 55-дюймовый телевизор, который будут раздавать бесплатно

В США представили 55-дюймовый телевизор, который будут раздавать бесплатноЗаманчивое предложение
Американский стартап Telly наметила настоящую революцию на рынке электроники. Основатель компании, Илья Позин, представил уникальную концепцию: телевизор, который вы получаете абсолютно бесплатно.
Хитрость заключается в том, что вместо денег пользователи «оплачивают» устройство просмотром рекламы.
Секрет новинки заключается в двух дисплеях. На основном экране, размер которого составляет 55”, можно смотреть всё то, что вы пожелаете. А вот второй, информационный дисплей, работает как информационный центр — на нём отображаются новости, прогноз погоды, курсы акций и т.д.
Из плюсов системы можно отметить, что реклама никогда не прерывает просмотр на основном экране.
При всей привлекательности предложения, есть нюансы. Согласно договору с пользователями, Telly имеет право собирать данные о просмотренном контенте и даже о «физическом присутствии» тех, кто пользуется телевизором. Если вы не согласны с этим, то придётся вернуть устройство или заплатить $500 штрафа.
Доставка первой партии из 500 000 бесплатных телевизоров начнётся уже текущим летом.