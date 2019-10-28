В телевизорах Samsung появилась поддержка российского голосового помощника

Что интересно, именно устройства Samsung Smart TV стали первыми на российском рынке, способными взаимодействовать с голосовым ассистентом от “Яндекса” без каких-либо дополнительных гаджетов, таких как универсальный инфракрасный пульт, как правило продающегося отдельно. Важно отметить, что по словам самой компании, владельцы моделей Smart TV 2018 и 2019 годов линеек QLED, LS, серий 7100 и выше смогут включать и выключать телевизор, переключать каналы, регулировать уровень звука и переводить устройство в беззвучный режим используя “команды” для голосового помощника. Модели серии 7090 и ниже, а также серии 4500 и выше поддерживают все точно такие же функции, только без возможности включения.