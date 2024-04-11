В WebOS нашли уязвимости, позволяющие хакерам дистанционно влиять на телевизоры LG

Точнее, реч идёт о 4 уязвимостях, позволяющих хакерам удалённо получить root-права, или права суперпользователя, благодаря чему злоумышленники могут получить доступ ко всем без исключениям функциям ОС и управлять устройствами.

Потенциально в зоне риска владельцы смарт-телевизоров LG на базе WebOS от 4-й до 7-й серий. Всего это более 90 тысяч устройств. Уязвимости затрагивают webOS 4.9.7 – 5.30.40 на LG43UM7000PLA, webOS 04.50.51 – 5.5.0 на OLED55CXPUA, webOS 0.36.50 – 6.3.3-442 на OLED48C1PUB и webOS 03.33.85 – 7.3.1-43 на OLED55A23LA.

«Потенциальные атаки зависят от возможности создания произвольных учётных записей на устройстве с помощью сервиса, работающего на портах 3000/3001, доступных для подключения смартфона, с помощью PIN-кода», — уточняется в материале портала Bleeping Computer.