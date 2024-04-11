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Телевизоры
Опубликовано 11 апреля 2024, 18:45
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В WebOS нашли уязвимости, позволяющие хакерам дистанционно влиять на телевизоры LG

Специалисты посоветовали срочно обновиться
Эксперты по информационной безопасности компании Bitdefender, владеющей одноимённым антивирусом, призвали пользователей «умных» телевизоров LG срочно обновиться из-за обнаруженной уязвимости в операционной системе устройств — WebOS.
В WebOS нашли уязвимости, позволяющие хакерам дистанционно влиять на телевизоры LG
© Erik Mclean / Unsplash

Точнее, реч идёт о 4 уязвимостях, позволяющих хакерам удалённо получить root-права, или права суперпользователя, благодаря чему злоумышленники могут получить доступ ко всем без исключениям функциям ОС и управлять устройствами.

Потенциально в зоне риска владельцы смарт-телевизоров LG на базе WebOS от 4-й до 7-й серий. Всего это более 90 тысяч устройств. Уязвимости затрагивают webOS 4.9.7 – 5.30.40 на LG43UM7000PLA, webOS 04.50.51 – 5.5.0 на OLED55CXPUA, webOS 0.36.50 – 6.3.3-442 на OLED48C1PUB и webOS 03.33.85 – 7.3.1-43 на OLED55A23LA.

«Потенциальные атаки зависят от возможности создания произвольных учётных записей на устройстве с помощью сервиса, работающего на портах 3000/3001, доступных для подключения смартфона, с помощью PIN-кода», — уточняется в материале портала Bleeping Computer.