В Южной Корее представили новый телевизор специально для собак

Этот уникальный гаджет позволяет пушистым друзьям не только смотреть фильмы, но и слушать музыку, причём в формате, адаптированном для их восприятия.

Телевизор Dogsplay оснащён экраном, который выводит изображение с частотой 70 кадров в секунду, оптимальной для собачьего зрения. К тому же, устройство учитывает особенности дихроматического зрения собак, предлагая картинку в жёлто-синих тонах и нескольких оттенках серого.

Инновационная технология Dogflix позволяет корректировать насыщенность, контрастность и частоту изображения в зависимости от угла обзора питомца.

Дополнительным бонусом идёт функция двухсторонней связи, которая позволяет хозяевам следить за своими питомцами на расстоянии. Теперь собаки могут наслаждаться расслабляющими роликами или наблюдать за своими сородичами, когда хозяева отсутствуют.

Старт продаж намечен на ноябрь 2023 года, а базовая цена установлена на уровне в $499.