Телевизоры
Сегодня 16:46
Всего один телевизор Xiaomi увеличил продажи целого сегмента в 10 раз
Вот так вот компания подстегнула еще одну нишу
Сегодня, чуть ранее, Xiaomi представила свой новый телевизор - Redmi Smart TV X series. Устройство, конечно, достаточно интересное, но куда заметнее то, о чем рассказал глава бренда Лю Вейбинг в рамках мероприятия. Так, по его словам, всего один телевизор Xiaomi увеличил продажи целого сегмента в 10 раз.
В данном случае речь идет о гигантском телевизоре Redmi Max 98, после выхода которого продажи девайсов в данном сегменте буквально “взлетели”. Причем, что интересно, прирост продаж в ранее озвученные 10 раз сам Redmi Max 98 и обеспечил.
Как оказалось, данная модель получилась не только нишевой, но и крайне недорогой в среде себе подобных, в результате чего все те, кто желал приобрести 98-дюймовый телевизор, но не могли его себе позволить, отправились покупать Redmi Max 98 сразу же, как он поступил в продажу.