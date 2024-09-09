Взял под руку и понёс: представлен лёгкий переносной 32″ телевизор Skyworth с ручкой

Опубликовано 09 сентября 2024, 17:191 мин.
Взял под руку и понёс: представлен лёгкий переносной 32″ телевизор Skyworth с ручкойНовая модель скоро появится в России
На выставке IFA 2024 в Берлине китайская компания Skyworth представила под брендом METZ новый портативный телевизор с диагональю 32″. Телевизор весит всего 3 кг и оснащен ручкой для удобной переноски. Благодаря слоту для подключения портативного зарядного устройства, телевизор может работать продолжительное время без подключения к сети.
Телевизор поддерживает разрешение 2kFHD и технологию HDR 10, обеспечивая высокое качество изображения. Особое внимание уделено защите зрения: технология Eye Care снижает уровень синего излучения и устраняет мерцание.
Устройство оснащено функцией голосового управления и поддерживает подключение к умным домам. Также телевизор работает с Wi-Fi на двух частотах — 5G и 2.4G, обеспечивая стабильное подключение к интернету.
Скоро в России появится аналогичная модель с диагональю 24″ под брендом Skyworth, отметил рассказал генеральный директор официального представительства Skyworth в России Илья Мазуренко.