Walmart купит производителя телевизоров для укрепления своего бизнеса

Согласно официальному заявлению компании, приобретение Vizio, а также ее операционной системы SmartCast, поможет Walmart расширить взаимодействие с клиентами и предоставить инновационные телевизионные и домашние развлекательные и медийные возможности.

Vizio, с более чем 500 партнерствами с рекламодателями, сделавшими Vizio Platform Plus основной источник прибыли, и 18 миллионами активных аккаунтов на своей операционной системе SmartCast, предоставит Walmart преимущество в конкуренции с доступными смарт-телевизорами от Amazon и Roku.

Сделка будет подлежать стандартному регуляторному согласованию и может быть прекращена в течение 45 дней, если Vizio получит «лучшее предложение».