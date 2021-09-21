Wildberries продаёт среднеразмерный 4K-телевизор Hisense по минимальной цене

Дисплей с диагональю 43 дюйма и разрешением 4K UHD основан на матрице VA с поддержкой 8 bit + FRC. Частота обновления экрана – 60 Гц, а максимальный угол обзора – 178 градусов, заявленная предельная яркость – 5000:1. Аудиосистема – 2x 7 Вт, в наличии поддержка Wi-Fi и стандарта телевещания DVB-T2. Операционная система – Vidaa OS U2.5.

Учитывая соотношение скидочной цены и характеристик телевизора, покупатель сможет приобрести устройство для отличного просмотра видео за небольшие деньги. Цена по скидке составляет 18461 рубль.

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