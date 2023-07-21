Wildberries выпустил фирменные 4K-телевизоры RAZZ: стоит ли их покупать?И дорого ли за них просят?
Wildberries представила свою новую линейку умных телевизоров RAZZ, которая будет продаваться исключительно на их же платформе.
Цены на новинки будут различаться в зависимости от их технических характеристик. Она будет составлять от 7500 до 40 000 рублей.
По словам Евгения Харитонова, главного редактора Ferra.ru, Wildberries чувствует себя уверенно на рынке умных телевизоров, предлагая устройства по более низким ценам, чем крупные китайские бренды.
В то же время за 20-22 тыс китайские производители (TCL, Xiaomi, Hisense) предлагают только 40-43” диагональ. Поэтому конкурентоспособность телевизоров RAZZ остаётся средней и будет зависеть в основном от ценовой политики Wildberries, которая бывает очень гибкой — цена на товар может изменяться несколько раз за сутки в зависимости от динамики продаж.
Производство умных телевизоров RAZZ будет осуществляться в России на заводах компании «Квант» с использованием частичной компонентной базы из Китая.