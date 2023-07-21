Wildberries выпустил фирменные 4K-телевизоры RAZZ: стоит ли их покупать?

Цены на новинки будут различаться в зависимости от их технических характеристик. Она будет составлять от 7500 до 40 000 рублей.

По словам Евгения Харитонова, главного редактора Ferra.ru, Wildberries чувствует себя уверенно на рынке умных телевизоров, предлагая устройства по более низким ценам, чем крупные китайские бренды.