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Xiaomi анонсировала 55-дюймовый 4К-телевизор всего за 17 тысяч рублей

Возможно, самая приятная цена за всё время

За последние несколько лет Xiaomi добилась того, что 4К-телевизоры стали куда более массовыми, чем ранее. Видимо, компания хочет сделать данный тип устройств ещё доступнее.