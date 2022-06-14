Xiaomi анонсировала 55-дюймовый 4К-телевизор всего за 17 тысяч рублей

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Xiaomi анонсировала 55-дюймовый 4К-телевизор всего за 17 тысяч рублейВозможно, самая приятная цена за всё время
За последние несколько лет Xiaomi добилась того, что 4К-телевизоры стали куда более массовыми, чем ранее. Видимо, компания хочет сделать данный тип устройств ещё доступнее.
Так, китайский IT-гигант представил свежую линейку «умных» телевизоров Xiaomi TV EA Pro. Она состоит из трёх моделей — на 55, 65 и 75 дюймов. Все они имеют 4К-разрешение экрана. Вместе с тем в них реализована технология MEMC, компенсирующая размытие при показе динамичных сцен.
Из прочих «интересностей» можно отметить поддержку технологии HDR, процессор MediaTek MT9638 в основе телевизора, а также 2 ГБ оперативной памяти.
Но самое приятное во всём этом цена. Базовая модель на 55 дюймов стоит всего 300 долларов или 17 тыс рублей. Самая дорогая, 75-дюймовая модель, обойдётся в 600 долларов.