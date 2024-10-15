Xiaomi анонсировала игровые Mini LED телевизоры с частотой экрана до 240 Гц

Телевизоры оснащены Mini LED-подсветкой с поддержкой до 3864 зон, пиковая яркость достигает 3200 нит. Новинки поддерживают разрешение 4K с частотой 144 Гц и динамическую компенсацию 120 Гц, а в игровом режиме — до 240 Гц.

Также телевизоры поддерживают Dolby Vision, HDR10+ и сертификацию IMAX Enhanced. Модельный ряд оснащен мощным звуком с 2.1-канальной акустической системой, чипом Xiaomi XM9000, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, а также актуальными интерфейсами, такими как HDMI 2.1.