Xiaomi анонсировала игровые Mini LED телевизоры с частотой экрана до 240 Гц

Опубликовано 15 октября 2024, 07:061 мин.
Xiaomi анонсировала игровые Mini LED телевизоры с частотой экрана до 240 ГцЦена тоже приятная
Xiaomi представила серию игровых телевизоров S Pro Mini LED 2025 с частотой обновления экрана до 240 Гц.
Новинки доступны для предзаказа с 14 октября и предлагаются в четырех вариантах диагонали — 65, 75, 85 и 100 дюймов.
Цены на устройства варьируются от 62 000 рублей за 65-дюймовую модель до 175 000 рублей за 100-дюймовую версию.
Телевизоры оснащены Mini LED-подсветкой с поддержкой до 3864 зон, пиковая яркость достигает 3200 нит. Новинки поддерживают разрешение 4K с частотой 144 Гц и динамическую компенсацию 120 Гц, а в игровом режиме — до 240 Гц.
Также телевизоры поддерживают Dolby Vision, HDR10+ и сертификацию IMAX Enhanced. Модельный ряд оснащен мощным звуком с 2.1-канальной акустической системой, чипом Xiaomi XM9000, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, а также актуальными интерфейсами, такими как HDMI 2.1.