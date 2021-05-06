Xiaomi анонсировала новую серию 4K телевизоров

Все новинки работают на базе процессора MediaTek MT9611 с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти. Также каждая модель получила по два динамика по 10 Вт с поддержкой Dolby Audio и DTS-HD, а также поддержку Wi-Fi, Bluetooth 5.0. Отметим также поддержку 1,07 миллиарда цветов, Dolby Vision и HDR10 +. Все телевизоры линейки Mi TV P1 имеют частоту обновления экрана 60 Гц. В комплекте при покупке будет предусмотрен пульт дистанционного управления Mi TV с цифровой клавиатурой.