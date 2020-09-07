Xiaomi анонсировала новые очень дешевые телевизоры

Оба варианта оснащены примерно одинаковым “железом”: телевизоры работают на базе процессора с ядрами Cortex-A53 и графическим процессором Mali-540, имеют 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти постоянной. И 32, и 42-дюймовые версии имеют по три HDMI-разъема, два порта USB, RJ45 и стандартный 3,5-мм аудиоразъем. При этом у “старшей” версии имеется и оптический выход.