Телевизоры
Сегодня 14:30
Xiaomi анонсировала новые очень дешевые телевизоры
По цене 14 и 24 тыс рублей
Без особого шума, Xiaomi представила две крайне интересные новинки - компания анонсировала новые и очень дешевые телевизоры Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition в двух версиях: на 32 и 43 дюйма.
Оба варианта оснащены примерно одинаковым “железом”: телевизоры работают на базе процессора с ядрами Cortex-A53 и графическим процессором Mali-540, имеют 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти постоянной. И 32, и 42-дюймовые версии имеют по три HDMI-разъема, два порта USB, RJ45 и стандартный 3,5-мм аудиоразъем. При этом у “старшей” версии имеется и оптический выход.
Отличаются же новые Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition между собой разрешением экрана (1366 х 768 пикселей у “младшей” версии против 1920 х 1080 у “старшей” и ценой. Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition 43” обойдется в 315 долларов или 24 тыс рублей, а версия на 32” стоит 185 долларов или 14 тыс рублей.