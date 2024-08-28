Xiaomi анонсировала QLED-телевизоры от $420

Опубликовано 28 августа 2024, 07:151 мин.
Xiaomi анонсировала QLED-телевизоры от $420Цены как всегда приятно удивляют
Xiaomi представила новую серию QLED-телевизоров Xiaomi X Pro в Индии с диагоналями 43, 55 и 65 дюймов.
Эти модели обещают впечатляющее качество изображения благодаря технологии квантовых точек, обеспечивающей насыщенные цвета и высокую контрастность.
Поддержка Dolby Vision и 94% охвата цветовой гаммы DCI-P3 добавляют глубины и реализма картинке.
Телевизоры также могут похвастаться мощной аудиосистемой на 30 Вт с поддержкой Dolby Audio и DTS-X, что делает звук объемным и живым. Работают они на Google TV с удобным интерфейсом PatchWall, а также оснащены процессором A55, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.
Цены стартуют от $420 за 43-дюймовую версию, а топовая 65-дюймовая модель обойдется в $750. Продажи начнутся 30 августа на официальном сайте и крупных онлайн-площадках.