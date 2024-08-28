Xiaomi анонсировала QLED-телевизоры от $420

Телевизоры также могут похвастаться мощной аудиосистемой на 30 Вт с поддержкой Dolby Audio и DTS-X, что делает звук объемным и живым. Работают они на Google TV с удобным интерфейсом PatchWall, а также оснащены процессором A55, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Цены стартуют от $420 за 43-дюймовую версию, а топовая 65-дюймовая модель обойдется в $750. Продажи начнутся 30 августа на официальном сайте и крупных онлайн-площадках.