Xiaomi готовит новое поколение собственных сверхпопулярных телевизоров

Так, еще совсем недавно генеральный менеджер подразделения Xiaomi TV Ли Сяошуан подтвердил, что телевизионная линейка Xiaomi Mi TV 5 будет анонсирована и показана публика в течение ближайших дней — до 11 ноября. Делается это для того, чтобы новое устройство успело попасть на прилавки до того, как в Китае стартует ежегодная распродажа, посвященная Дню холостяков. Сейчас же стало известно, что Mi TV 5-го поколения будут представлены уже 5 ноября. К сожалению, ни цена, ни какая-либо более подробная информация о новых фирменных телевизорах в сети не появлялась.

Напомним, что вместе с Mi TV 5 будет представлен и новый смартфон компании Xiaomi — Xiaomi Mi CC9 Pro. Устройство получит 108 Мп камеру, как ранее анонсированный революционный Mix Alpha стоимостью почти в 3 000 долларов.