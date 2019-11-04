Телевизоры
Сегодня 11:32
Xiaomi готовит почти безрамочный телевизор
Его покажут уже завтра
Известно, что китайская компания Xiaomi уже во вторник официально презентует новую серию телевизоров Mi TV 5, которые, как ожидается, во многом превзойдут предыдущее поколение устройств.
Отмечается, что ключевое отличие новой линейки телевизоров в том, что они являются почти безрамочными. Так, по сравнению с прошлым поколением, рамка телевизоров уменьшилась на существенные 47,1%, что составило буквально 1,8 мм. В то время как толщина металлического корпуса равна 5,9 мм, а это даже меньше, чем у многих современных телефонов.
На сегодняшний день известно, что новые телевизоры оснащены 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ основной и работают на базе процессора Amlogic T972. Устройства поддерживают разрешение 4К, а также оборудованы мощной звуковой системой с наличием четырех громкоговорителей.