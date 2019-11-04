Xiaomi готовит почти безрамочный телевизор

Отмечается, что ключевое отличие новой линейки телевизоров в том, что они являются почти безрамочными. Так, по сравнению с прошлым поколением, рамка телевизоров уменьшилась на существенные 47,1%, что составило буквально 1,8 мм. В то время как толщина металлического корпуса равна 5,9 мм, а это даже меньше, чем у многих современных телефонов.