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Xiaomi начала продавать первый в мире серийный прозрачный телевизор
Mi TV Lux Transparent Edition
Напомним, что 11 августа китайский технологический гигант Xiaomi официально анонсировал первый в мире серийный прозрачный телевизор Mi TV Lux Transparent Edition. Сейчас же, как стало известно, компания уже начала продавать новинку.
Так, приобрести новый телевизор, на данный момент, можно на китайском рынке как с помощью онлайн платформ, так и в офлайн магазинах. Компания оценила Mi TV Lux Transparent Edition в 7 100 долларов или же приблизительно 517 тыс рублей.
Что касается характеристик, телевизор получил 55-дюймовый OLED-экран, частота обновления которого достигает 120 Гц. Работает новинка на базе процессора MediaTek 9650. Оперативная память составляет 3 ГБ, тогда как объем внутренней равен 32 ГБ. Также имеется поддержка технологии улучшения звучания Dolby Atmos и голосового ассистента XiaoAI 3.0.