Xiaomi начала продавать первый в мире серийный прозрачный телевизор

Так, приобрести новый телевизор, на данный момент, можно на китайском рынке как с помощью онлайн платформ, так и в офлайн магазинах. Компания оценила Mi TV Lux Transparent Edition в 7 100 долларов или же приблизительно 517 тыс рублей.

Что касается характеристик, телевизор получил 55-дюймовый OLED-экран, частота обновления которого достигает 120 Гц. Работает новинка на базе процессора MediaTek 9650. Оперативная память составляет 3 ГБ, тогда как объем внутренней равен 32 ГБ. Также имеется поддержка технологии улучшения звучания Dolby Atmos и голосового ассистента XiaoAI 3.0.