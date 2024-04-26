Xiaomi начала продавать за пределами Китая недорогие 4K QLED-телевизоры по цене от €299

Линейка включает четыре модели с диагональю 43, 55, 65 и 75 дюймов.. Новые модели оснащены 4K QLED-экраном с частотой обновления 60 Гц и цветовым охватом 95% DCI-P3.

Технология MEMC обеспечит плавность при просмотре спортивных трансляций или игр. Xiaomi TV A Pro работают под управлением Google TV OS, поддерживают Dolby Atmos и популярные стриминговые сервисы (Netflix, YouTube, Disney+).

Также есть голосовой помощник Google Assistant и возможность беспроводной трансляции экрана через Chromecast или Miracast.

Встроенная акустика поддерживает Dolby Audio и DTS Virtual:X. В зависимости от размера модели, телевизоры оснащены двумя динамиками по 8 или 10 Вт.

Xiaomi TV A Pro 2025 уже продаются в Испании, Италии, Германии и Франции. В некоторых странах к телевизору прилагаются подарки – гаджеты для умного дома или фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8.

Цены стартуют от €299 за 43" модель и доходят до €799 за 75". Ожидается, что скоро серия станет доступна и в других регионах.